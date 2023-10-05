Медведев заявил, что Западу переговоры нужны для накопления сил

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 5 октября, заявил, что Запад пытается протолкнуть переговорный процесс с целью ослабить России, одновременно помогая накапливать силы нашему противнику.

В видеоролике, размещенном в Telegram-канале, Медведев говорит: «Признаки того что Запад выдыхается – они видны. Это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну. Это же возмущает значительную часть населения в Европе, и даже в США. Но даже здесь они пытаются идти на различные ухищрения, так чтобы нас подвести к какой-то там черте, так чтобы например передышку получил наш враг».

«Их задача протолкнуть переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России. А с другой стороны, помогать накапливать силы нашего противника. Вот такие переговоры нам не нужны. Они просто вредны. При том, что от самих переговоров как инструмент, Россия никогда не отказывалась. Об этом наш президент неоднократно говорил. Вопрос в том, о чем мы переговариваем, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая – надо признать реалии», – подчеркнул зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

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