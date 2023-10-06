Швеция объявила принятие в НАТО условием для отправки самолетов на Украину

Принятие Швеции в НАТО станет главным условием отправки истребителей JAS 39 Gripen на Украину, заявил Стокгольм. Пока правительство поручило военным просчитать возможность передачи самолетов киевскому режиму.

Правительство Швеции одобрило новые изменения в бюджет для финансирования 14-го пакета военной помощи Украине. В него планируется включить артиллерийские снаряды, запчасти и боеприпасы для военной техники, пехотное снаряжение – все на 1,7 млрд шведских крон.

Швеция намерена отправить Украине и прямую финансовую помощь, что увеличит траты бюджета до 2,2 млрд крон или немногим более 200 млн долларов.

Стокгольм также допустил отправку на Украину военных самолетов. Условием поставок станет принятие европейской страны в НАТО.

«Правительство поручает Вооруженным силам проанализировать возможность поддержки Украины в виде боевых самолетов. Поддержка в виде JAS 39 Gripen будет осуществляться при условии, что Швеция сначала станет членом НАТО. Отчет должен быть представлен до 6 ноября», – говорится в сообщении шведского кабмина.

В конце августа Швеция отказалась в ближайшем будущем передавать Украине истребители Gripen под предлогом защиты собственной территории. Аналитики отметили, что Стокгольм попал в худшее положение, чем его союзники по поддержке Украины. Другие европейские страны и США отправили киевскому режиму старое и списанное оружие, тогда как Швеция включила в пакеты военной помощи современные вооружения.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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