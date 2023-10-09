Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал растущую в США неопределенность по вопросу поддержки Украины. Немецкая газета Ziet заметила, что альянс союзников Киева дает трещины.

Внутренние проблемы в США и ЕС перетягивают внимание с Украины, и альянс сторонников Киевского режима дает трещины. Задержки в поставках вооружений дали России время для пополнения собственных запасов, что случилось намного быстрее ожидаемого Западом, признали в ФРГ.

Жозеп Боррель признал, что политическая ситуация в США ставит под вопрос поддержку Украины, и это бремя ложится на плечи ЕС.

«Это усиливает неопределенность в отношении будущей поддержки США. В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, надеемся, наши союзники быстро найдут способы выйти из тупика. В будущем такое развитие событий повысит ответственность ЕС», – написал чиновник в своем блоге.

Чтобы гарантировать Украине безопасность, ЕС может только принять ее в свои ряды. В ноябре Европейскому совету придется решить вопрос будущего расширения.

«Мы решительно поддерживаем эту перспективу», – заявил Боррель.

Аналитики отметили, что в США и Европе видны все признаки того, что Запад устал от Украины. Один из ярких маркеров – замена главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. В ФРГ прямо указали, что западная коалиция по поддержке Украины вскоре развалится сама, России достаточно подождать.

Берлин, Наталья Рязанова

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