СМИ: Белый дом решил связать помощь Израилю и Украине, чтобы продвинуть поддержку Киева

Белый дом США планирует внести помощь Израилю и Украине в один законопроект. Актуальная ближневосточная повестка поможет «протащить» через голосование дополнительные деньги для киевского режима, считают в Вашингтоне.

Чиновник в администрации США рассказал телеканалу NBC, что ряд законодателей выступает против выделения новой помощи Киеву. Но отправка военной помощи Израилю в связи с эскалацией конфликта вряд ли встретит сопротивление в конгрессе. Так Белый дом рассчитывает добиться принятия обеих инициатив, подчеркнул чиновник.

Другой собеседник отметил, что Израиль и Украина используют разные системы ПВО и не будут претендовать на одно и то же оружие. Это облегчит прохождение законопроекта. И Штатам в ближайшее время все равно придется серьезно пополнить свои запасы вооружений в связи с отправкой военной помощи Израилю.

При этом, Вашингтон принял закон о целевом финансировании федерального правительства страны на 45 дней, в котором не предусмотрено выделение средств Украине. США пришлось заморозить проекты по оказанию помощи киевскому режиму.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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