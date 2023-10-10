Такер Карлсон предсказал ядерную войну США и Ирана на фоне эскалации в Израиле

Ядерная война с Ираном и его союзниками может грозить США в результате ближневосточного конфликта, предупредил американский журналист Такер Карлсон. События на Ближнем Востоке уже вызвали рост цен на топливо, а в дальнейшей Штаты может ждать крупнейший энергетический кризис.

Карлсон отметил, что конфликт Израиля и движения ХАМАС может перерасти в войну Запада с Ираном и его союзниками.

«Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики. Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис здесь», – сказал Карлсон в своей программе в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Журналист раскритиковал сенатора США Линдси Грэма, пригрозившего Ирану «тяжелыми последствиями», если иракские силы встанут на сторону ХАМАС в конфликте с Израилем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что офицер по стратегии Израиля Тали Готлиб призвала использовать ядерное оружие против сектора Газа.

«Нам нужно использовать ядерное оружие, пока не стало слишком поздно», – процитировала Захарова в своем блоге. Высказывание израильтянки вызвало у российского дипломата недоумение.

В МИД РФ спрогнозировали риск дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. Москва поддерживает самые интенсивные, плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами для предотвращения развития конфликта.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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