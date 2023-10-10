В МИД РФ заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке

В зоне палестино-израильского конфликта есть риск дальнейшей эскалации. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Есть угроза эскалации, дестабилизации, в этой ситуации Москва по линии МИД, в частности, поддерживает самые интенсивные, плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами», – приводит слова дипломата ТАСС.

Как отметил Рябков, к обострению между Израилем и Палестиной привел «деструктивный курс последних лет, который, по сути дела, перечеркивал или представлял собой попытку перечеркнуть схему двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта».

Замминистра назвал первоочередной задачей перед государством на сегодняшний день обеспечить безопасность россиян, «дать возможность тем, кто в этом заинтересован, эвакуироваться». «Мы этим сейчас занимаемся», – подчеркнул он.

Ранее сегодня посол России Анатолий Викторов сообщил, что второй россиянин погиб в ходе обострения палестино-израильского конфликта. По его словам, в посольство РФ в Израиле обратились сотни россиян с просьбой об эвакуации.

Боевики палестинской группировки ХАМАС начали боевые действия против Израиля утром 7 октября. Атака сопровождалась массированным ракетным ударом по израильским городам, вторжением боевиков в населенные пункты и захватом заложников из числа как военных, так и мирных жителей. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Власти объявили, что страна перешла в состояние войны.

Число погибших в результате эскалации среди палестинцев выросло до 704 человек, среди израильтян – до 900. Количество пострадавших в результате воздушных ударов с обеих сторон также выросло: до 4000 среди палестинцев и до 2600 среди израильтян.

Москва, Наталья Петрова

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