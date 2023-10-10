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Вторник, 10 октября 2023, 12:55 мск

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Второй россиянин погиб во время палестино-израильского конфликта

Еще один гражданин России погиб в ходе обострения палестино-израильского конфликта. В посольство РФ в Израиле обратились сотни россиян с просьбой об эвакуации. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.

«Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан, – сказал Викторов в эфире Первого канала. – Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть. Мы еще не связались с родственниками и не знаем всех обстоятельств». Он добавил, что в израильских списках пропавших без вести числятся четыре гражданина РФ.

Тем временем, в дипмиссию поступают просьбы россиян об эвакуации. «Обращений много – несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся», – отметил посол.

Викторов добавил, что сейчас две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные воды. Перелеты осуществляются в регулярном режиме с некоторыми ограничениями.

В настоящее время российские дипломаты не располагают информацией о числе заложников с гражданством РФ у движения ХАМАС. Как ранее заявил член политбюро палестинской группировки Абу-Марзук, организация поддерживает контакты с Россией по вопросу израильских пленных, которые имеют второе российское гражданство. По его словам, среди удерживаемых лиц в секторе Газа – десятки человек с двойным гражданством.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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