Финляндия и Дания одобрили военную помощь для Украины почти на 150 млн евро

Власти Финляндии одобрили 19-й пакет военной помощи для Украины на 95 млн евро. Дания решила отправить в Международный фонд помощи Украине 49,6 млн евро.

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрила предложенную правительством сумму военной помощи Украине в 95 млн евро. На эти деньги панируется обновить оборонную технику Киева. Общая сумма военной помощи Украине из финского бюджета уже составляет 1,4 млрд евро, сообщило минобороны Финляндии.

В ведомстве подчеркнули, что подробности поставок, а также их сроки будут держать в тайне.

Дания как член Международного фонда помощи Украине выделит 370 млн крон или 49,6 млн евро для закупки военного оборудования. Эту сумма предназначена для закупки запчастей и средств техобслуживания для военной техники, оборудования для разминирования и наведения мостов и переправ.

«Нет ни одной страны, которая в одиночку могла бы предоставить Украине всю нужную военную помощь. Поэтому Дания участвует в ряде международных проектов», – говорится на сайте датского минобороны.

Ранее днем Пентагон объявил о выделении новой помощи США Украине на сумму 200 млн долларов. С февраля 2022 года Вашингтон уже отправил Киеву оружия на 43,9 млрд долларов.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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