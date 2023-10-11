США передадут Украине вооружение еще на $200 млн

Глава Пентагона Ллойд Остин объвил о выделении новой помощи США Украине на сумму 200 млн долларов. Такое заявление он сделал, открывая заседание контактной группы по поддержке Киева.

Шеф Пентагона отметил, что в новый пакет включены боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет передана Украине, а также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с БПЛА.

Как отметил Остин, американская военная помощь Украине с февраля 2022 года достигла 43,9 млрд долларов, передает РИА «Новости».

По оценке американских СМИ, общая военная, финансовая и гуманитарная помощь, оказанная Вашингтоном Киеву, превысила 100 млрд долларов.

Брюссель, Наталья Петрова

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