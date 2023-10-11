Шойгу заявил о найденном решении по замене самолетов Ан-26 и Ан-72

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о найденном решении по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72. Заявление прозвучало в ходе посещения предприятия ПАО «Ил» – «Авиастар» в Ульяновске, где глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа.

По словам Шойгу, вопрос по легким транспортным самолетам является важнейшим и давно требовал своего решения. «Решение найдено. Теперь надо определится со сроками как скоро, и как быстро, мы сможем это решение воплотить в жизнь», – сказал министр.

Глава Минобороны во время рабочей поездки в Ульяновск проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонт и обслуживание самолетов Ан-124-100.

Шойгу подчеркнул, что из-за специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации выросла в разы и продолжает увеличиваться, поэтому необходимо поддерживать в рабочем состоянии тот парк, который имеется у России.

Более того, указал он, этот парк нужно увеличивать за счет производства новых самолетов, которые являются последней модификацией Ил-76.

Шойгу добавил, что к 2025 году необходимо удвоить количество тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100 за счет того, что теперь появились и двигатели к ним, и мощности для модернизации этих воздушных судов.

Москва, Наталья Петрова

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