Путин потребовал от кабмина превентивно реагировать на рост цен на топливо

Президент России Владимир Путин заявил на форуме «Российская энергетическая неделя», что правительство должно предпринимать превентивные меры по недопущению негативных сценариев на топливном рынке.

Глава государства назвал ключевым условием для уверенного, долгосрочного развития энергетического рынка «стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо».

«Как вы знаете, в последние месяцы мы столкнулись со скачком цен на бензин и дизельное топливо. Правительство приняло ряд решений, они призваны вернуть ситуацию в нормальное русло», – подчеркнул Путин (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

При этом президент заявил, что отечественные энергетические компании должны отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок. «Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний – в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям», – сказал он.

Кабмин России, продолжил Путин, должен более оперативно реагировать на топливные кризисы.

«В свою очередь правительство прошу действовать более оперативно, принимать меры превентивного характера – до того, как ситуация приобретет острый характер», – подчеркнул Путин.

Напомним, в летние месяцы биржевые цены бензина и дизтоплива в России постоянно росли, устанавливая новые рекорды. Подорожание продолжилось и в сентябре, в том числе на автозаправках.

21 сентября правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации цен на внутреннем рынке. 6 октября кабмин утвердил дополнительные стабилизационные меры. В частности, была введена заградительная пошлина на нефтепродукты в размере 50 тыс. рублей за тонну для непроизводителей топлива. Также было принято решение с 1 октября вернуться к выплатам по топливному демпферу в полном объеме.

Москва, Наталья Петрова

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