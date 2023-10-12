В Варшаве призвали выставить Киеву счет за оказанную помощь

Польша должна выставить Украине счет за уже оказанную помощь и поставить твердые условия для дальнейшего сотрудничества, заявила кандидат в депутаты польского сейма от «Конфедерации» Анна Брылка. В первую очередь Киев должен отозвать жалобу из ВТО и признать жертв Волынской резни.

«Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь. «Конфедерация» выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и «Конфедерация» поставит Украине четкие и жесткие условия», – сказала Брылка во время дебатов на телеканале Polsat.

По ее мнению, Киев должен отозвать жалобу из ВТО, прекратить «украинизацию торговли», признать жертв Волынской резни и обеспечить Варшаве участие в восстановлении своих территорий после окончания конфликта. Только при таких условиях отношения Польши и Украины могут нормализоваться, уверена политик.

Глава МИД Польши Збигнев Рау предупредил, что Украине придется приложить «титанические усилия» для возвращения к прежним отношениям.

Варшава, Наталья Рязанова

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