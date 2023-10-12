Отправив к берегам Израиля авианосец, в Белом доме заявили, что «у США нет желания участвовать в конфликте»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 12 октября, заявил, что у США нет желания и планов принимать участие в палестино-израильском конфликте, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Кирби сказал: «У Соединенных Штатов нет ни намерений, ни планов и, честно говоря, желания со стороны израильтян, чтобы наши боевые части принимали участие в этом конфликте».

Следует напомнить, что во вторник, 10 октября, к берегам Израиля прибыла американская ударная группа с авианосцем Gerald R. Ford. В ударную группу входят авианосец Gerald R. Ford (CVN-78), ракетный крейсер Normandy класса Ticonderoga (CG 60), а также эсминцы Thomas Hudner (DDG 116), Ramage (DDG 61), Carney (DDG 64) и Roosevelt (DDG 80).

Вашингтон, Иван Бабурин

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