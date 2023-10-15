США отправили вторую авианосную ударную группу к побережью Израиля

Глава Пентагона Ллойд Остин приказал направить в восточную часть Средиземного моря еще одну авианосную ударную группу США во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower. Об этом говорится в заявлении министра обороны США на сайте Пентагона.

Целью этого решения названо «сдерживание враждебных действий против Израиля или любых усилий по расширению этой войны после нападения ХАМАС на Израиль».

«Расширение военного присутствия США демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов обеспечить безопасность Израиля и нашу решимость сдерживать любое государство или негосударственный субъект, которые стремятся к эскалации этой войны», – сказано в заявлении Остина.

Группа во главе с USS Dwight D. Eisenhower присоединится к авианосной ударной группе во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, которая прибыла в Восточное Средиземноморье ранее на этой неделе. Добавим, что ВВС США перебросили в регион эскадрильи истребителей F-15, F-16 и А-10.

Напомним, в пятницу, 13 октября, Лондон объявил об отправке военных сил в Восточное Средиземноморье для поддержки Израиля.

Вашингтон, Наталья Петрова

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