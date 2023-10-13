Лондон направит военных в Средиземноморье для поддержки Иерусалима

Британские власти отправят военных в Восточное Средиземноморье для поддержки Израиля. Самолеты вылетят на разведку и в патруль уже 13 октября, а основная группа выдвинется на следующей неделе, сообщили в канцелярии премьер-министра.

«На следующей неделе оперативная группа Королевского флота будет переброшена в восточное Средиземноморье. Группировка, включающая самолеты P8, средства наблюдения, два корабля Королевского флота: RFA Lyme Bay и RFA Argus, три вертолета Merlin и роту Королевской морской пехоты, будет находиться в режиме ожидания для оказания практической поддержки Израилю и партнерам в регионе», – говорится в сообщении.

Великобритания также усилит все военные группы в Израиле, на Кипре и во всем регионе на случай «чрезвычайных ситуаций» и для борьбы «с любыми последствиями нестабильности в Израиле».

США отправили к берегам Израиля ударную группу, куда входят авианосец Gerald R. Ford, ракетный крейсер и три эсминца. При этом в Белом доме заявили, что не имеют «желания и планов принимать участие в палестино-израильском конфликте».

Лондон, Наталья Рязанова

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