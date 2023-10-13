российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 октября 2023, 08:26 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Израиль, начав наземную операцию, может надолго застрять в Газе – Кнайсль

Карин Кнайсль, скрин с видео RT DE

Текущее палестино-израильское обострение может выйти за нынешнюю зону конфликта – на два или три фронта. Такое мнение высказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она заявила о большом риске того, что Израиль, начав наземную операцию в секторе Газа, застрянет там надолго.

«Израильская армия собирается отправить пехоту в сектор Газа. Это может осложнить ситуацию», – отметила эксперт, чьи слова приводит РИА «Новости». В связи с этим, отметила она, может возникнуть два или три фронта. «Это стягивание вооружения на юге Ливана, со стороны Сирии, на Голанских высотах», – добавила Кнайсль.

По словам экс-министра, в том случае, если Израиль решится на наземную операцию в секторе Газа, она может «продлится десятилетия».

Кнайсль при этом назвала кризис на Ближнем Востоке более глобальным, чем украинский. Она отметила, как внимание мировых СМИ сместилось на палестино-израильский конфликт.

По словам эксперта, когда что-то происходит на Ближнем Востоке, «все выходят на улицы: от Индонезии до Буркина-Фасо».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

Израиль дал сутки на эвакуацию 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа / Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо / США перебрасывают в Великобританию стратегические бомбардировщики / Посол РФ: погибших в Израиле россиян может быть гораздо больше, чем подтверждено / Зеленский боится, что война в Израиле отвлечет внимание Запада от Украины / Палестино-израильское обострение: Путин констатировал провал политики США на Ближнем Востоке / В МИД РФ заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке / В Сенате США призвали перенаправить Израилю всю украинскую помощь

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Ближний Восток,