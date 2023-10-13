Израиль, начав наземную операцию, может надолго застрять в Газе – Кнайсль

Текущее палестино-израильское обострение может выйти за нынешнюю зону конфликта – на два или три фронта. Такое мнение высказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она заявила о большом риске того, что Израиль, начав наземную операцию в секторе Газа, застрянет там надолго.

«Израильская армия собирается отправить пехоту в сектор Газа. Это может осложнить ситуацию», – отметила эксперт, чьи слова приводит РИА «Новости». В связи с этим, отметила она, может возникнуть два или три фронта. «Это стягивание вооружения на юге Ливана, со стороны Сирии, на Голанских высотах», – добавила Кнайсль.

По словам экс-министра, в том случае, если Израиль решится на наземную операцию в секторе Газа, она может «продлится десятилетия».

Кнайсль при этом назвала кризис на Ближнем Востоке более глобальным, чем украинский. Она отметила, как внимание мировых СМИ сместилось на палестино-израильский конфликт.

По словам эксперта, когда что-то происходит на Ближнем Востоке, «все выходят на улицы: от Индонезии до Буркина-Фасо».

Москва, Наталья Петрова

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