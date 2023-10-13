КНДР пригрозила разбомбить американские объекты на полуострове

КНДР восприняла как серьезную угрозу отправку американского авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею. Пхеньян пригрозил разбомбить стратегические объекты США на Корейском полуострове, сообщает ЦТАК.

«Наша доктрина применения ядерного оружия позволяет принять необходимые действия, когда ядерное нападение на страну случилось или стало неизбежно. Наш самый мощный и быстрый первый удар будет нанесен не только по средствам «расширенного сдерживания» США, но и по оплотам зла, расположенным на Корейском полуострове и вокруг него», – говорится в заявлении Пхеньяна.

В КНДР отметили, что Штаты продолжают военные провокации в регионе, над которым и так постоянно висит угроза эскалации конфликта. Но сейчас американцы вошли в «особо опасные воды», и Пхеньян считает себя вправе действовать ради защиты суверенитета и стабильности в регионе.

«КНДР использует силу для полного подавления безумных действий США и их приспешников, пытающихся спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове», – предупредили в республике.

США отправили ударную группу кораблей в южнокорейский Пусан для «демонстрации расширенного сдерживания провокаций Северной Кореи».

Пхеньян, Наталья Рязанова

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