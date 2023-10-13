Путин предостерег от наземной операции в Газе и призвал к переговорам

Наземная операция Израиля в секторе Газа будет чревата тяжелыми последствиями, потери среди гражданского населения «будут абсолютно неприемлемыми». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ в Бишкеке. При этом он признал, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке и имеет право на защиту. Вместе тем, Путин заявил об отсутствии альтернативы решению палестино-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Москва готова стать посредником в мирном урегулировании.

«Слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Ну, мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники в тех же самых жилых застройках проводить эти операции еще сложнее. Потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми», – отметил президент РФ.

По его словам, в секторе Газа проживает почти 2 млн человек, поэтому сейчас главное – остановить кровопролитие.

«Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле. Хотел бы подчеркнуть: Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами», – подчеркнул Путин.

Глава российского государства считает, что нет альтернативы решению палестино-израильского конфликта путем переговоров. «Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающей создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, существующего в мире и безопасности с Израилем», – отметил он.

В то же время Путин заявил, что «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке» и имеет «право на защиту, на то, чтобы обеспечить свое мирное существование».

При этом «нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами, в данной ситуации мне кажется, альтернативы просто не существует», – полагает российский президент.

Путин вновь заявил, что палестино-израильское обострение было вызвано провалом политики США на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон блокировал работу ближневосточного «квартета» и пытался монополизовать процесс палестино-израильского урегулирования, не учитывая интересы палестинского народа и не стремясь к поиску компромиссов, приемлемых для обеих сторон. «Все это наряду с поселенческой деятельностью привело к сегодняшней трагедии», – указал президент РФ.

Бишкек, Наталья Петрова

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