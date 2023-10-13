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Пятница, 13 октября 2023, 16:06 мск

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Боррель попросил Китай повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине

Жозеп Боррель, фото: flipboard.com

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель попросил власти Китая посодействовать завершению конфликта на Украине. Чиновник уверен, что Пекин может повлиять на Москву для установления мира.

«Я обратился с просьбой к Китаю как к постоянному члену Совбеза ООН оказать влияние на Россию, чтобы положить конец боевым действиям и возобновить «зерновую сделку», – цитирует Борреля «Интерфакс».

ЕС сменил тон в своих призывах к Китаю оказать влияние на Россию. В июне Брюссель требовал от Пекина надавить на Москву, а Киев ставил условия принятия китайских властей в качестве посредников. В июле китайские власти отменили визит Жозепа Борреля, который намеревался сделать Украину главной темой переговоров.

Примечательно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказалась за сохранение экономических связей с Китаем, но вскоре назвала председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», для которого успешное проведение СВО на Украине было бы желаемым.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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