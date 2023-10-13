Боррель попросил Китай повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель попросил власти Китая посодействовать завершению конфликта на Украине. Чиновник уверен, что Пекин может повлиять на Москву для установления мира.

«Я обратился с просьбой к Китаю как к постоянному члену Совбеза ООН оказать влияние на Россию, чтобы положить конец боевым действиям и возобновить «зерновую сделку», – цитирует Борреля «Интерфакс».

ЕС сменил тон в своих призывах к Китаю оказать влияние на Россию. В июне Брюссель требовал от Пекина надавить на Москву, а Киев ставил условия принятия китайских властей в качестве посредников. В июле китайские власти отменили визит Жозепа Борреля, который намеревался сделать Украину главной темой переговоров.

Примечательно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказалась за сохранение экономических связей с Китаем, но вскоре назвала председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», для которого успешное проведение СВО на Украине было бы желаемым.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»