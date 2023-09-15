российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 сентября 2023, 17:04 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Как Байден: глава МИД ФРГ назвала главу Китая диктатором

Бербок. Фото: pnn.de

Китайский руководитель Си Цзиньпин является «диктатором», для которого успешное проведение СВО на Украине будет «сигналом». Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News, которое цитирует РИА «Новости».

«Украина должна победить в этой войне», – сказала Бербок, отвечая на вопрос, как она видит конец украинского конфликта и представив ситуацию, при которой он закончился бы победой России, что, по мнению главы германского МИД, стало бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

Как отмечается, Бербок находится с рабочим визитом в США.

Примечательно, что ранее американский президент Джо Байден также называл главу КНР «диктатором», после чего МИД Китая выразил протест, заявив о серьезном посягательстве на политическое достоинство КНР и открытой политической провокации».

Берлин, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Германия

Никакого исключения: таможня Германии пояснила правила конфискации личных вещей у россиян / В бундестаге поблагодарили Москву за несерьезное отношение к словам Бербок о войне / В Германии 98-летнего охранника концлагеря будут судить как несовершеннолетнего / Производитель танков Rheinmetall лишился репутации из-за Киева / Российский ученый погиб во время похода в немецких Альпах / В обещанных Киеву танках Leopard-1 нашли два серьезных дефекта / Киев разочарован: Берлин медлит с решением о поставке дальнобойных ракет для ВСУ / В Польше отключили германскую ветку нефтепровода «Дружба»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Германия, Европа, Китай,