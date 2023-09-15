Как Байден: глава МИД ФРГ назвала главу Китая диктатором

Китайский руководитель Си Цзиньпин является «диктатором», для которого успешное проведение СВО на Украине будет «сигналом». Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News, которое цитирует РИА «Новости».

«Украина должна победить в этой войне», – сказала Бербок, отвечая на вопрос, как она видит конец украинского конфликта и представив ситуацию, при которой он закончился бы победой России, что, по мнению главы германского МИД, стало бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

Как отмечается, Бербок находится с рабочим визитом в США.

Примечательно, что ранее американский президент Джо Байден также называл главу КНР «диктатором», после чего МИД Китая выразил протест, заявив о серьезном посягательстве на политическое достоинство КНР и открытой политической провокации».

Берлин, Светлана Антонова

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