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Среда, 21 июня 2023, 14:14 мск

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Абсурдная провокация: Пекин выразил протест после заявления Байдена о Си Цзиньпине

Фото: FreePik

Пекин выразил протест по поводу заявления президента США Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Как заявила официальный представитель МИД Мао Нин, такие высказывания являются абсурдной провокацией.

«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», – цитирует заявление Мао Нин РИА «Новости».

Байден накануне заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», так как это «большой конфуз для диктаторов». Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.

Визит Блинкена стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, проходившей на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической сферах.

Пекин, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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