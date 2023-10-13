Путин рассказал, что будет ждать релокантов при возвращении в Россию

Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 октября, на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию на саммит глав государств СНГ заявил, что отношение к российским гражданам, возвращающимся на Родину, будет зависит от того, нарушили ли они закон или морально-этические нормы.

Отвечая на вопрос, что, какая ответственность может ожидать вернувшегося в Россию Михаила Фридмана за его ответственности за поддержку ВСУ, – глава государства сказал: «Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. А если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то естественно каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился – здесь или за границей. Это первое. А второе – что ожидает того или другого человека при возвращении на родину? Это тоже зависит от того, как он себя вел: одно дело нарушать закон, а другое дело – нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей родины».

«Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан, человек вел себя в отношении России аморально, то он конечно будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?», – подчеркнул Путин.

Бишкек, Иван Бабурин

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