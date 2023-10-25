Financial Times заявила о возвращении в Россию 120 тысяч уехавших после начала СВО граждан

Западные аналитики отметили рост числа граждан, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине и теперь возвращаются на родину. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, приблизительное число вернувшихся составляет около 120 тысяч или более 15% от числа уехавших. По прогнозам, поток возвращенцев будет постепенно увеличиваться из-за нескольких факторов.

В первую очередь российские специалисты столкнулись с высокой стоимостью жизни за границей и низкой оплатой их труда. Ухудшение качества жизни, финансовые проблемы и утрата статуса подкрепляют решение вернуться. Экономические перспективы зарубежных стран, куда они уехали, не оправдали их ожиданий, а местная экономическая ситуация усугубилась после начала СВО.

«Когда вы находитесь за пределами страны, у вас очень ограниченный [круг] общения (...) Вы думаете, что ситуация очень тяжелая, что все люди, которых вы знаете, покинули страну. Но когда возвращаешься, понимаешь, что это неправда. Жизнь продолжается, бизнес продолжает развиваться», – рассказал газете один из релокантов, который длительное время проживал в Киргизии.

После возобновления горячей фазы палестино-израильского конфликта отток россиян из Израиля обратно в РФ стал еще интенсивнее, говорится в статье. Также экономические проблемы и осуждение, неприязнь со стороны коренных жителей к русским толкает к возвращению на родину переселенцев в Западную Европу.

Лондон, Зоя Осколкова

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