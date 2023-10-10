«Единороссы» в Госдуме поставили вопрос о выходе России из ВТО и МВФ, а релокантам по возвращении пообещали Магадан

Граждане России, покинувшие страну и поддержавшие киевский режим, должны осознавать, что по возвращению на родину им «обеспечен Магадан». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента после выступления вице-спикера от «Единой России» Петра Толстого, который жестко высказался о необходимости выхода РФ из всех международных организаций, навязывающих колониальное мышление, и избавиться от их представителей, пробравшихся во властные структуры.

В частности, Толстой напомнил слова президента РФ Владимира Путина на Валдае, что 30 лет назад готовность России к конструктивному взаимодействию «приняли за покорность и готовность следовать в чужом фарватере, отказаться от собственных национальных интересов», а результате «мы едва не потеряли нашу страну – Россию».

«Мы вовремя очнулись от этого морока, который на Западе принимали за покорность. Однако мы еще не стряхнули с себя путы западной идеологии и не до конца освободились от влияния различных международных институтов. Фактически, это наследие соросовских структур, которые в свое время проникли во все сферы жизни российского общества, в том числе, в руководящие сферы. Кроме того, настойчивость Запада в желании лишить Россию суверенитета, управлять ее внутриполитическими процессами, разрушать наше образование, здравоохранение, попытки шантажа России бесконечными санкциями, практически неприкрытые угрозы со стороны Североатлантического альянса, – именно все это и привело к началу СВО на Украине, поскольку эта пружина не могла сжиматься до бесконечности. Раз уж мы встали на защиту своих интересов вовне, то нельзя останавливаться внутри страны. Нельзя допускать разговоры о белом флаге для наших спортсменов. Мы должны наконец выйти из ВТО, из ВОЗ вместе с их социально приобретенными гендерами, признающие аборты основной услугой здравоохранения. Ведь не без их участия мы пришли к демографическому кризису и убыли населения, заложенной сегодня даже в бюджет социальных фондов», – подчеркнул Толстой.

При этом вице-спикер Госдумы обратил внимание на проблему с приезжими иностранцами, в результате его жители большинства городов «сталкиваются с неуважением и открытым вызовом нашим устоям со стороны незаконных мигрантов». «Приехавшие в Россию незаменимые иностранные специалисты вместо стройки сегодня идут в таксисты и курьеры, привозят сюда семьи, создают анклавы, массово нарушая законодательства в самых разных сферах. Чиновники, которые зарабатывают на этом, считают это решением проблем демографии в стране. Лично разговаривал с такими людьми. Очень убедительно они говорят – наши же не рожают, давайте мы привезем побольше. Но по всей видимости они о своих детях не думают, о тех проблемах, с которыми мы все столкнемся, если срочно вместе с правительством не изменим миграционное законодательство», – констатировал он.

Толстой также призвал окончательно избавиться от западного влияния в сфере образования, в которой показателем уже стало «не качество, а количество машиночитаемых баллов». «Мы избавились от сотен учебных пособий, написанных под диктовку консультантов Сороса, но ним годами учились наши дети. Но, к сожалению, в наших книжных магазинах, если вы зайдете, в открытой продаже видим не только подобные учебники, но и книги тех, кто признан иностранными агентами, кто проявляет откровенную русофобскую позицию сегодня публично. Предлагаю проработать этот вопрос и подумать, как мы можем бороться с открытым распространением антироссийской пропаганды. Можно назвать это цензурой, но поверьте: крики и стенания по якобы нарушениям свободы слова пережить можно, попричитают и успокоятся, а вот защитить будущие поколения детей от вредоносного влияния мы обязаны. Это вопрос безопасности. 30 лет эти люди мозги промывали», – заявил парламентарий.

В то же время Толстой подчеркнул необходимость преследования релокантов, которые публично заявляют о своей антироссийской позиции. «Говорят, один из фигурантов списка «Форбс» уехал от нужды из Лондона в Израиль, потому что Лондоне не хватало денег на домработницу, а когда там началось, то вернулся в Россию, и ничего. Вот он 350 млн долларов отдал на вооруженные силы Украины – и ничего. Нам говорят – да это нормально, что он вернулся, какие к нему претензии, пусть живет, он же гражданин России. Вот нам эти все вопросы зададут ребята, которые с фронта вернутся. И нам нужно быть готовым на эти вопросы ответить», – заявил Толстой.

Комментируя выступление своего заместителя, Володин подчеркнул, что поднятые вопросы «должны мобилизовать депутатов работать по-другому». «Когда говорим о релокантах – тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда – Магадан ему обеспечен. Вот это должно быть понимание. Потому что мы с вами должны быть честны перед теми ребятами, которые воюют, погибают за свою страну, за безопасность наших граждан. А если вот так начинают мигрировать из государства в государство – приехали, сапоги там поцеловали, деньги, заработанные здесь гражданами РФ, заплатили, чтобы им паспорта оформили, а потом их и оттуда выдворили, и они потом сюда прикатились, – нам они не нужны. Они должны это понимать», – подчеркнул спикер Госдумы.

«Мы со своей стороны должны делать все необходимое, чтобы таких (релокантов в России) не оказалось. Пускай там сидят. И правильно было бы, раз уж они выбор свой сделали, пускай надевают форму и защищают ту страну, которую они выбрали для себя родиной. Пускай покажут, как они ее любят. А если они так же попытаются ее предать, кому (они) нужны? Здесь точно не нужны», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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