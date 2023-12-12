Минтруд выступил против найма на работу релокантов

Трудовые договоры, заключенные с уехавшими за границу россиянами, «не допускаются». Такого мнения придерживается Министерство труда и социальной защиты РФ.

Если сотрудник выезжает за пределы страны и собирается там работать в дистанционном режиме, то есть меняется место работы, он обязан уведомить работодателя, иначе нарушит трудовой договор, пояснили в министерстве. Выезд сотрудника за рубеж имеет значение для налогообложения, например – определение налогового резидентства.

«По мнению Минтруда России, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается. Сотрудничество с лицами в целях дистанционной работы за рубежом для российских организаций может осуществляться в рамках гражданско-правовых отношений», – говорится в разъяснении ведомства.

В свою очередь эксперты практики трудового права отмечают, что трудовой кодекс не предусматривает каких-либо ограничений и запретов для уехавших россиян. Правила ТК распространяются на граждан, которые работают на российской территории, а если сотрудник пребывает за границей, то нормы ТК не применяются.

Минтруд не вправе призывать или заставлять компании не заключать трудовые договоры с релокантами, он может лишь подчеркивать противоречия законам, но трудовой кодекс не содержит запретов на контракты с удаленщиками.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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