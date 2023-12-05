Порядка 40% релокантов вернулись в Россию – СМИ

От 25% до 50% решивших сменить Россию на другую страну граждан решили вернуться. По оценкам помощника в оформлении ВНЖ компании «Финион», доля возвращенцев составила около 40%. Причина – трудности с оформлением документов и заработком.

Компания опросила 2,7 тыс. действующих и потенциальных клиентов, заинтересованных в помощи с эмиграцией. В «Финионе» отметили падение спроса на оформление ВНЖ «в десятки раз за 2023 год». Компания Tranio за 11 месяцев 2023 года приняла от россиян на 24% меньше заявок на покупку зарубежной недвижимости ради получения гражданства или вида на жительства, пишут «Известия».

Сервис поиска работы HeadHunter оценил долю вернувшихся релокантов в 25%. Столько граждан, сменившие в резюме регион поиска работы в 2022 теперь вновь указали местом проживания Россию. Власти сообщили о возвращении 50% уехавших. Порядка 668,4 тыс. россиян выбыли из страны в 2022 году, согласно Росстату. Число вернувшихся составит 174-334 тыс. человек.

Эксперты объяснили, что власти некоторых стран ужесточили условия получения ВНЖ и уменьшили сроки пребывания иностранцев на своей территории. На Кипре меняют ставку НДС, в Греции увеличили стоимость инвестиций для получения ВНЖ, в других странах требуют выполнения политически ангажированных условий. Болгария подняла с трех недель до трех месяцев срок непрерывного пребывания в стране для получения ВНЖ.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что отношение к вернувшимся на Родину российским гражданам будет зависит от их поведения. Власти оценят, нарушали ли релоканты закон или морально-этические нормы в отношении своей страны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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