Таджикистан назвали наиболее дружелюбной для релокантов из России страной

В Таджикистане больше всего готовых помогать релокантам из России. Переехавшие в страну россияне не вызывают серьезного раздражения у местных жителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социального проектирования «Платформа» и исследовательской компанией «ОнИн».

В исследовании участвовали респонденты из девяти стран бывшего СССР. В соответствии с условиями опрос проводился среди русскоговорящих жителей, передает РБК. Жители стран ближнего зарубежья в целом спокойно относятся к приехавшим в последнюю волну релокации из России, готовы им помогать, но ожидают, что они все же не станут задерживаться.

В Казахстане и Белоруссии более половины опрошенных считают, что релоканты не окажут заметного влияния на их жизнь. В Грузии каждый пятый (21%) уверен, что от приезжих только вред. Так участники опроса жалуются, что наплыв новых жителей приводит к удорожанию стоимости жизни, появлению конфликтов на фоне разного менталитета или ценностей.

При этом 40% грузин думают, что россияне принесут пользу, как высококвалифицированные специалисты, а также дадут возможность заработать местным жителям. Такого же мнения придерживаются 73% респондентов в Армении, 55% в Таджикистане, 42% в Киргизии. В Узбекистане опрошенные указывали, что рады приезду специалистов (46%), однако лишь 23% считают, что это повлияет на технологичность их страны.

В большинстве стран около половины (48-63%) участников исследования считают, что релоканты не задержатся и поедут в другие страны или вернутся обратно на родину. Кроме того, более половины опрошенных в странах бывшего СССР считают, что мигрантам нужно помогать с изучением языка, подбором легальной работы, культурной адаптацией. Больше всего людей, которые придерживаются такой позиции, оказалось в Таджикистане (66%).

Душанбе, Зоя Осколкова

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