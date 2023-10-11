Магаданский губернатор отказался принимать релокантов

Магаданская область не примет возвращенцев, ранее покинувших Россию из-за начала СВО. Об этом заявил губернатор Сергей Носов.

«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть», – сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что на Колыме живут настоящие патриоты страны, которые работают на ее благо. Регион развивается динамично, поэтому он ждет в гости грамотных, образованных и профессиональных людей.

Граждане России, покинувшие страну и поддержавшие киевский режим, должны осознавать, что по возвращению на родину им «обеспечен Магадан». Об этом накануне заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Когда говорим о релокантах – тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда – Магадан ему обеспечен. Вот это должно быть понимание», – сказал спикер ГД.

Магадан, Зоя Осколкова

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