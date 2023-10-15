Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что политика президента США Джо Байдена обернулась катастрофой для Украины. По его мнению, Украина была инструментом Вашингтона для нападения на Россию.

«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», – написал Макгрегор на своей странице в соцсети X.

Экс-советник Пентагона убежден, что такая политика привела к гуманитарной катастрофе и стала преступлением против украинского народа.

Макгрегор призвал Соединенные Штаты прекратить бесконечные войны.

Ранее эксперт заявил, что Киев провалил контрнаступление и сможет избежать гуманитарного кризиса, только если быстро согласится на мирные переговоры. Несмотря на то, что положение Киева близко к катастрофическому, администрация США не торопит мирные переговоры, указал он. По словам Макгрегора, ситуация выглядит так, словно еще недостаточно украинцев погибли за Вашингтон.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»