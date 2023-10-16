СМИ: Блинкен всю ночь прождал аудиенции у саудовского принца

Госсекретарь США Энтони Блинкен несколько часов ждал аудиенции у принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Запланированная на вечер встреча состоялась только утром, пишет The Washington Post.

Блинкен отправился в тур по странам Ближнего Востока, чтобы согласовать позицию по палестино-израильскому конфликту. Штаты намеревались распространить на соседей Израиля свою видение «ужасающего нападения ХАМАСа на Израиль». Но переговоры пошли не по плану.

«В Эр-Рияде правитель Саудовской Аравии заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая предположительно должна была состояться вечером, но на которую наследный принц явился только на следующее утро», – говорится в статье.

Во время встречи с главой американского госдепа принц Мухаммед подчеркнул, что нужно остановить унесшие «жизни невинных людей» действия израильских военных и снять «осаду Газы». Поддерживая Израиль в стремлении искоренить ХАМАС, госдеп приказал своим сотрудникам не использовать выражения «деэскалация/прекращение огня», «прекращение насилия/кровопролития». Саудовский принц прямо призвал остановить «текущую эскалацию» конфликта.

В тот же день Блинкен встречался с президентом Египта Абделем Фатха Ас-Сиси. Египетский лидер согласился осудить нападение движения ХАМАС на Израиль, но заявил, что Иерусалим превысил «право на самооборону» и устроил «коллективное наказание». По его мнению, Израиль довел палестинцев до отчаяния, не позволяя вопросу о создании государства сдвинуться с места.

Летом издание отметило, что Вашингтон теряет взаимопонимание с Саудовской Аравией, которое ранее обеспечило стабильность доллару. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пригрозил США жесткими экономическими мерами после критики Белого дома саудовской политики снижения нефтедобычи.

Москва, Наталья Рязанова

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