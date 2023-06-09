WP узнала об угрозе саудовского принца жесткими экономическими мерами США

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пригрозил США жесткими экономическими мерами после критики Белого дома саудовской политики снижения нефтедобычи. Принц готов был осуществить угрозы, если Штаты примут меры в ответ на сокращение добычи нефти, пишет The Washington Post.

Разговор произошел осенью 2022 года, когда президент США Джо Байден предупредил саудовского принца о последствиях сокращения нефтедобычи. Мухаммед бен Сальман в ответ пообещал Вашингтону значительные экономические издержки, если против королевства будут приняты какие-то меры. Наследный принц пригрозил «больше не иметь дела с администрацией США», что повлечет «крупные экономические последствия» для Штатов.

Издание отметило, что сведения взяты из секретных документов США, утекших в соцсети. В Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что «не знают о подобных угрозах». При этом Саудовская Аравия остается важным партнером в регионе, и Штаты продолжают сотрудничать «ради продвижения общих интересов и общего стремления к созданию более безопасного, стабильного и процветающего региона».

Вашингтон до сих пор не принял никаких мер против Эр-Рияда, а Мухаммед бен Сальман проводит переговоры с высшим руководством США.

В начале 2023 года Саудовская Аравия объявила о готовности перевести расчеты за нефть в национальные валюты вместо долларов. Аналитики оценили это как угрозу американской валюте, поскольку расчеты за нефть в долларах гарантировали спрос на валюту США, которой печаталось все больше и больше. Это и обеспечивало стабильность американской экономики последние 50 лет.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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