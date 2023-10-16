Израиль отказал Зеленскому в визите: сейчас неподходящее время – СМИ

На фоне палестино-израильского обострения президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но израильская сторона не дала согласия. Об этом сообщает издание Ynet.

По его сведениям, в Израиле дали понять, что сейчас неподходящее время для визита украинского президента.

Вместе с тем, Ynet отмечает, что текущий отказ «не означает, что Зеленский не приедет в Израиль в будущем». Такая поездка может состояться позже – в рамках следующего турне украинского президента по странам Европы, говорится в статье.

На прошлой неделе сообщалось, что представители администрации президента Украины направили офису премьера Израиля Биньямина Нетаньяху официальный запрос с целью согласования визита. Об этом, в частности, информировал портал Axios, ссылаясь на неназванных украинских и израильских чиновников. Зеленский захотел посетить Израиль в знак поддержки страны на фоне атаки со стороны палестинского движения ХАМАС.

Источники отмечали, что обсуждение находится на ранней стадии, договоренности о конкретных датах вероятного визита украинского лидера в Израиль пока нет.

Ранее Зеленский на совместной пресс-конференции с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте в Одессе в пятницу, 13 октября, заявил, что все субъекты глобальной политики должны приложить усилия для недопущения «разгорания» новой войны на Ближнем Востоке. До этого он сообщил, что в телефонной беседе с Нетаньяху заявил о солидарности с Израилем и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами нападения ХАМАС.

Тель-Авив, Наталья Петрова

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