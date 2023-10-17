Израиль запросил у США военную помощь на $10 млрд

Израиль попросил у США 10 млрд долларов на чрезвычайную военную помощь. Парламентарии связали поддержку Израиля с выделением денег Украине и Тайваню, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Конгресс и Белый дом прорабатывают законопроект о выделении дополнительных средств Израилю. Тем же документом планируется одобрить выделение средств на нужды Украины, Тайваня и для укрепления американской границы с Мексикой.

Вашингтон ранее заявил, что готов помогать одновременно Израилю и Украине, хотя некоторые политики призвали перенаправить на Ближний Восток все средства, зарезервированные для Киева. В Пентагоне сообщили, что готовы помочь Израилю не только деньгами, но и живой силой: военным приказали быть готовыми к развертыванию на Ближнем Востоке.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»