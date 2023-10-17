Европейские власти в рамках интеграции превратят Украину в отстойник для мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, спрогнозировал экс-депутат украинской Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, киевский режим согласится на подобную политику, потому что нынешние власти не собираются в будущем жить на Украине.

Килинкаров уверен, что европейцы осознали, сколько мигрантов находится на их территории, когда по Европе прошла волна акций в поддержку Палестины. И такое количество приезжих шокировало коренных жителей Старого света. В связи с ошибочной миграционной политикой в ЕС возникли серьезные риски. Брюссель рано или поздно потребует от Киева принять мигрантов в рамках евроинтеграции.

«Украинские власти согласятся, у них вариантов нет. Они в долговой яме, ни экономики, ни запаса финансового ресурса в стране нет. Они не будут возражать еще и потому, что жить в этой стране они не собираются, это будет не их страна. Это будет европейский отстойник. Они 100% эту идею реализуют», – сказал политик в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Бывший депутат добавил, что проливающие кровь за киевский режим украинцы даже не подозревают, во что превратят их страну. Но это не станет помехой планам ЕС и украинских властей.

Украина настойчиво просится в Евросоюз, и в Брюсселе прорабатывают возможность принятия новых членов. В связи экономическими и социальными различиями ЕС придется выплатить Украине 186 млрд евро за семь лет. Для пополнения бюджета остальным европейским странам увеличат взносы, а доли в общих выплатах урежут.

Москва, Наталья Рязанова

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