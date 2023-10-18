Володин счел ошибочной идею разрешить судимым за тяжкие преступления работать с детьми

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать законопроект, предлагающий разрешить отбывшим наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. По его мнения, эта инициатива ошибочна.

«Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной Думы. Иначе ее придется отклонить», – написал Володин в своем телеграм-канале.

По словам политика, во вторник, 17 октября, этот законопроект в приоритетном порядке обсудили перед началом пленарного заседания с членами Совета ГосДумы. «По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей – они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией», – отметил Володин.

Кроме того, указал он, сославшись на мнение правового управления Госдумы, «инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса».

Резонансный законопроект был внесен в Госдуму 16 октября. Его авторами выступили депутаты «Единой России» Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и Петр Толстой. 17 октября Толстой отозвал свою подпись под документом.

Согласно законопроекту, предлагается дать право региональным комиссиям по делам несовершеннолетних рассматривать заявления о разрешении заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками, поданные осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые «безупречно вели себя в течение как минимум десяти лет после отбытия наказания и занимались общественной деятельностью». При этом эта норма не должна распространяться на граждан, имевших судимость за «убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних», – говорится в пояснительной записке.

Москва, Наталья Петрова

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