Выход Турции из НАТО стал вопросом жизни и смерти для страны, заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек. Он призвал Анкару решительно выступить против расширения альянса на восток.

«Турция должна немедленно проявить решимость выступить против стратегии расширения НАТО на восток и отклонить присоединение Швеции. Турция была де-факто отлучена от НАТО. Выход из НАТО сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции», – сказал политик в беседе с РИА Новости.

По его мнению, национальному собранию Турции следует поскорее рассмотреть шведский вопрос. Это станет первым этапом на пути выхода из альянса. И только отделение от НАТО защитит турецкое государство от козней США.

«Выход из НАТО – самая эффективная практика против заговоров США. Турция, освобожденная от НАТО, объединит и консолидирует свой внутренний фронт», – уверен Перинчек.

В начале 2023 года партия «Родина» прогнозировала, что Турция покинет НАТО в течение пяти-шести месяцев на фоне провокаций самого альянса. Политики также были недовольны акциями с сожжением Корана в Швеции и Нидерландах.

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО на фоне конфликта на Украине. Турция до сих пор не одобрила шведскую заявку, и Финляндии пришлось пройти вступление в альянс в одиночку.

Москва, Наталья Рязанова

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