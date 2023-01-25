Политик Санчак предсказал выход Турции из НАТО через полгода

Турция покинет НАТО в течение пяти-шести месяцев, уверен зампредседателя турецкой партии «Родина» Этем Санчак. Он назвал это решение вынужденным из-за провокаций внутри альянса.

«НАТО вынуждает нас к этим действиям своими провокациями: пытается настроить нас против Греции, загнать нас в водоворот на Ближнем Востоке. Турция покинет НАТО через 5-6 месяцев. Вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах. Выход из НАТО стал чрезвычайной ситуацией и необходимостью», – приводит слова политика газета Aydınlık.

Санчак добавил, что 80% опрошенного населения Турции назвали США страной с деструктивной и враждебной политикой. Действия президента РФ Владимира Путина и политика России в целом, наоборот, стали получать все больше одобрения в народе.

После акции с сожжением Корана около турецкой дипмиссии в Стокгольме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки ее заявки на членство в НАТО.

Анкара, Наталья Рязанова

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