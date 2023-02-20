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Понедельник, 20 февраля 2023, 15:03 мск

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Турция готова рассмотреть заявку Финляндии в НАТО отдельно от Швеции

Турция согласилась продолжить обсуждение членства Финляндии в НАТО. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил об этом после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«В трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять. На прошлой неделе президент Эрдоган сказал Столтенбергу, что мы могли бы занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО», – приводят слова Чавушоглу «Известия».

Министр подчеркнул, что переговоры о членстве в альянсе Швеции пока не планируются. Причина – пропаганда Рабочей партии Курдистана в североевропейской стране.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерен отстаивать право Швеции на вступление в НАТО перед турецкими властями. По его мнению, недопустимо затягивать процедуру приема, как это делает Анкара.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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