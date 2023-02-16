«Я настаиваю» – Столтенберг поехал к Эрдогану добиваться согласия на принятие Финляндии и Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поедет в разрушенную землетрясением Турцию, чтобы «поставить ребром вопрос» перед президентом Реджепом Эрдоганом о недопустимости затягивания Анкарой приёма в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

При этом он ни словом не упомянул выходку шведского радикала, который сжёг Коран при полном попустительстве властей Швеции, что и послужило главной причиной отказа Турции ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

«Швеция и Финляндия выполнили свои обязательства. И поэтому я призываю Турцию ратифицировать вступление этих стран. Это моя позиция, она не изменилась. Турция имеет два документа – протокол о присоединении Финляндии и Швеции. Двадцать восемь союзников по НАТО уже ратифицировали, а Венгрия и Турция ещё нет», – возмущался генсек.

Он пообещал приехать в Анкару и объяснить руководству Турции, что «время уговоров подошло к концу».

«Главное, чтобы и Финляндия, и Швеция как можно быстрее стали членами НАТО. На этом я настаиваю. Я завтра еду в Турцию, и это будет один из вопросов, которые мы будем обсуждать», – заявил Столтенберг.

Симферополь, Валентин Карамазов

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