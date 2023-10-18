Киев уже лишился двух армий за время конфликта с Россией и потеряет третью, когда Москва начнет наступление, спрогнозировал бывший американский дипломат Час Фриман. По его мнению, Украине также не избежать потери территорий.

Киевский режим теряет уже третью армию, а Россия даже не начала новое наступление, подготовка которого в самом разгаре. Фриман назвал напрасной веру Украины в поддержку Запада и «победный конец». Члены НАТО не особо хотят видеть эту страну в альянсе, и после окончания конфликта максимумом ожиданий Киева станет нейтральный статус.

«Украине придется сохранять нейтралитет, но это будет уже израненная Украина с меньшими территориями и населением», – сказал Фриман в интервью Youtube-каналу Dialogue works.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что киевский режим несет огромные потери в ходе контрнаступления. Число погибших боевиков в восемь раз превосходит потери со стороны российских войск.

Аналитики отметили: Украина и ее западные союзники начали понимать, что не готовы к изнурительному конфликту с Россией. Киеву нужно срочно менять военную стратегию и экономику, чтобы противостоять Москве, а не надеяться на полное восстановление после окончания конфликта.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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