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Четверг, 19 октября 2023, 12:57 мск

Новости Политика

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В ФРГ поставки ATACMS Украине назвали новым витком эскалации конфликта

Использование Киевом переданных Вашингтоном дальнобойных ракет ATACMS приведет к новой эскалации конфликта, считает репортер Кристоф Ваннер.

«Это новый виток эскалации конфликта», – сказал он немецкому телеканалу Welt.

Журналист сообщил, что в Берлине обсуждают отправку Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus. Он предостерег политиков от этого шага.

Города Скадовск и Новая Каховка в Херсонской области были атакованы американскими дальнобойными ракетами. Были ранены два местных жителя.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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