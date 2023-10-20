ЕК призвала усилить санкции против Ирана за конфликт в Израиле

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Иран в эскалации конфликта в Израиле. Она призвала усилить санкционное давление на Иран, пишет The Straits Times.

Фон дер Ляйен заявила, что Иран поддерживает движение ХАМАС, атака которого привела к эскалации палестино-израильского конфликта. По ее сведениям, около 93% оружия ХАМАС получило от Ирана. Чиновница отметила, что массовые акции протеста в странах Европы и Ближнего Востока показали, насколько велик риск разрастания конфликта.

«Риск распространения конфликта в регионе реален. Иран, покровитель ХАМС, хочет лишь разжечь огонь хаоса. То, что мы должны активизироваться, не вызывает сомнений», – сказала глава ЕК.

Она призвала ввести новые антииранские санкции и ужесточить противодействие за уклонение от принятых ранее ограничений.

Иран напомнил, что 18 октября истек срок действия резолюции Совбеза ООН об ограничениях развития ракетной отрасли и военного сотрудничества страны. Тегеран призвал всех авторов антииранский санкций отменить ограничения, поскольку поводом для большинства из них служил именно документ ООН.

После удара израильских сил по больнице Аль-Ахли в секторе Газа МИД Ирана призвал Организацию исламского сотрудничества ввести эмбарго на все поставки нефти Израилю. США после инцидента заявили, что в случившемся нет вины Израиля, а повреждения больницы «незначительны».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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