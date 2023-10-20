Дивиденды на крови: в МИД России ответили Байдену на слова о помощи Киеву как «разумной инвестиции»

Вашингтон, оказывая помощь Украине и прикрываясь «борьбой за свободу и демократию», на самом деле руководствовался только расчетом, что и признал президент США Джо Байден в обращении к нации. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сочла помощь США киевскому режиму «просто бизнесом» и «дивидендами на крови».

«Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которая принесет дивиденды будущим поколениям. Раньше они называли это «борьбой за свободу и демократию». Теперь оказывается, это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова указала, что войны для США всегда представляли «разумную инвестицию», поскольку они проходили не на американской территории, а «чужие издержки их не волновали».

«Как говорится, ничего личного, просто бизнес», – подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова при этом напомнила о высказывании члена верховного суда США Оливер Уэнделл Холмс – младшего, которое прозвучало век назад: «Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зеленой».

«Судя по всему, всё умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови», – заключила она.

Ранее Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю со стороны Вашингтона «разумной инвестицией», которая будет «приносить дивиденды» будущим поколениям.

По его словам, 20 сентября он направит в конгресс срочный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности США «для поддержки критически важных партнеров, включая Израиль и Украину». Точную сумму он не раскрыл. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что речь идет о пакете на 100 млрд долларов, включающем помощь Украине, Израилю, Тайваню и охрану границ США.

Байден потребовал от конгресса сделать все возможное, чтобы продолжать поставки оружия Украине без пауз, и в очередной раз заявил, что не намерен направлять американских солдат на Украину.

Москва, Наталья Петрова

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