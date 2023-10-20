Канада приостановила работу консульств в трех городах Индии

Власти Канады приостановили обслуживание клиентов в генконсульствах в трех городах Индии в связи с отъездом 41 дипломата. Канадский МИД заверил, что взаимодействие с индийскими властями продолжиться.

«Генконсульства в Бенгалуру, Чандигархе и Мумбаи временно останавливают обслуживание клиентов. Консульские услуги и дополнительную консульскую информацию можно получить в Высшей комиссии Канады в Нью-Дели», – говорится в сообщении МИД.

Министерство заверило, что продолжит диалог с индийскими коллегами. «Канада будет продолжать взаимодействовать с Индией и по-прежнему привержена диалогу», – добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Канада организовала отъезд из Индии 41 своего дипломата после требования индийских властей. Дипломатический скандал разразился после обвинений в причастности Дели к убийству лидера канадской сикхской общины. Из Канады выслали высокопоставленного индийского дипломата, в ответ Индия призвала Оттаву забрать 41 своего дипломата с индийской территории.

Оттава, Наталья Рязанова

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