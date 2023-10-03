Индия требует от Канады отозвать десятки дипломатов до 10 октября

Индия требует от Канады отзыва 41 дипломатического работника. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, в настоящее время в Индии работают 62 канадских дипломата. Нью-Дели добивается отзыва 41 из них в срок до 10 октября. В противном случае индийские власти грозят лишить их дипломатического иммунитета.

Ранее в Оттаве заявили, что Индию подозревают в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен в июне около храма. Обвинения в адрес Индии прозвучали от премьер-министра Канады Джастина Трюдо. После этого из страны выслали высокопоставленного индийского дипломата.

В ответ Индия выслала сотрудника канадской дипломатической миссии и предупредила своих граждан о растущей антииндийской активности в Канаде. Кроме того, с 21 сентября Индия перестала выдавать визы гражданам Канады на фоне дипломатического скандала. Визовые услуги приостановлены на неопределенный срок.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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