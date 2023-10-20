На Мальте пройдет новое обсуждение перспектив мира на Украине

Международная встреча по Украине пройдет 28-29 октября на Мальте. Место встречи выбрано по просьбе офиса президента Украины, сообщило мальтийское министерство иностранных, европейских дел и торговли.

«Проведение на следующей неделе переговоров по формуле мира на Мальте – самая конкретная поддержка, которую Мальта может оказать, чтобы вопрос Украины оставался на высоком уровне в международной повестке дня. Переговоры на Мальте продолжат работу, начатую в Копенгагене в июне 2023 года и в Джидде в августе 2023 года», – говорится в сообщении.

МИД России назвал ультиматумом предложенную Киевом формулу. Ни один из её пунктов не направлен на поиск дипломатического решения кризиса, а только на затягивание боевых действий, считают в министерстве. МИД подчеркнул, что судьбу конфликта пытаются решить без участия России как второй стороны, что невозможно.

Валлетта, Наталья Рязанова

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