ЦАХАЛ пообещал отменить наземную операцию, если ХАМАС отпустит пленных

Израиль готов отказаться от проведения сухопутной операции в секторе Газа при условии, что движение ХАМАС освободит всех пленных, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

Вторым условием для отмены операции он назвал полную капитуляцию боевиков ХАМАС.

«Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, вернул наших заложников, всех 212, и сдался безоговорочно, тогда война закончилась бы. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется действовать», – сказал Конрикус в интервью радио ABC.

По его мнению, люди должны принять чью-то сторону в зависимости от своей морали.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что решение о проведении наземной операции против движения ХААМАС в секторе Газа принято. Приоритетная цель – освобождение заложников.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что операция будет проходить в три этапа. После авиаударов и наземных маневров для уничтожения боевиков и инфраструктуры ЦАХАЛ снизит активность боевых действий и буде подавлять очаги сопротивления. На третьем этапе Израиль намерен создать новый режим безопасности в секторе Газа.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

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