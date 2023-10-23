КНДР обвинила США в подстрекательстве на Ближнем Востоке

Двойные стандарты американской политики привели к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили в КНДР. Регион оказался на грани тотальной войны из-за подстрекательства США.

«Ситуация на Ближнем Востоке ухудшается и приближается к порогу тотальной войны. Это трагедия, полностью вызванная США. Штаты наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня и разрядке гуманитарного кризиса, тем самым уничтожив даже малейшую возможность предотвратить ухудшение ситуации», – говорится в заявлении, публикованном ЦТАК.

Пхеньян отметил, что «не имеющий независимого мышления» Евросоюз полностью поддержал позицию Штатов, которые настойчиво покровительствовали Израилю, оккупировавшему палестинскую территорию. Это привело к устойчивому неравенству и вылилось в обострение конфликта. При этом, Запад называет агрессором именно палестинцев.

«Масштабная резня на Ближнем Востоке обостряется из-за предвзятого и преднамеренного подстрекательства США. Под угрозой оказалась стабильность и безопасность всего мира из-за произвола и двойных стандартов внешней политики США», – говорится в заявлении.

В Совфеде РФ отметили, что действия США и Великобритании по эскалации конфликта на Ближнем Востоке могут спровоцировать Третью мировую войну. При этом, Совбез ООН почти лишился своей главной функции, поскольку американцы не хотят договариваться с другими сторонами.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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