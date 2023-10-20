Риск Третьей мировой войны: США и Британия нацелены на обострение палестино-израильского конфликта

Действия США и Великобритании по эскалации конфликта на Ближнем Востоке могут спровоцировать Третью мировую войну. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты». Сенатор обратил внимание на опасность таких региональных конфликтов, поскольку в результате обострения возможно втягивание «большого количества стран».

«Конфликт может перерасти в мировой, вплоть до Третьей мировой войны. Просто раньше мы надеялись на Совет Безопасности (ООН). Когда становилось совсем напряженно, собирался Совбез, и две страны – США и Советский союз, а потом РФ – включались и гасили любые возможности развития конфликтной ситуации. Сейчас, к сожалению, Совбез свою функцию почти утратил, потому что американцы не хотят с нами договариваться. Обратите внимания, с 7 числа боевые действия проводятся в Израиле, в секторе Газа. Сегодня уже 20-е… Так и не выработана единая резолюция Совета безопасности», – отметил он.

Как считает Джабаров, отклонение резолюций Совбеза, проекты которых предлагали сначала Россия и затем Бразилия, может свидетельствовать о том, что США и Британия «тем самым поддерживают этот конфликт». При этом сенатор обратил внимание, что за движением ХАМАС, которое спровоцировало нынешний конфликт, стоят, прежде всего, Великобритания, США и другие западные страны. «Они выпестовали ХАМАС как орудие, в свое время, против сирийского правительства, против России и теперь используют активно для разжигания этого конфликта. Поэтому попытка связать ХАМАС напрямую с Ираном, негодная – Иран мог симпатизировать, но явно его не поддерживал», – уточнил он.

«Британцам это (разжигание конфликта) выгодно априори, поскольку они архитекторы ситуации на Ближнем Востоке. Когда их лишили мандата на Палестину в 1947 году, британцы должны были организовать создание двух государств – еврейского и палестинского, однако еврейское было создано, а палестинское отложили. И вот этот неразрешенный конфликт продолжается уже многие десятилетия. И не одна война начиналась из-за того, что вопрос создания палестинского государства так и не был решен. Англичан, как обычно, не видно, но это не значит, что они ни при чем. Поверьте, англичане всегда работают виртуозно и создают самые опасные ситуации на Ближнем Востоке», – подчеркнул Джабаров.

По его оценке, в нынешней ситуации Великобритания «выполняет задачу для своего главного спонсора – США». «Для американцев всё понятно, потому что у них настолько сложная внутриполитическая ситуация, им нужна какая-то победоносная война, и они откровенно поддержали Израиль в его намерении разнести в пух и прах сектор Газа… США это надо, чтобы отвлечь от того, что происходит на Украине и, самое главное, показать избирателям, что администрация [президента США Джо] Байдена способна совершать такие поступки, в частности, сокрушить палестинский терроризм, например», – отметил сенатор.

«Всегда, когда идет война, когда такая мутная ситуация, всегда зарабатывают страны-агрессоры, которые все это провоцируют. Они ничем не рискуют, но дивиденды они получают большие», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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