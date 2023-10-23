«Попросили убраться вон»: СВО лишила США авторитета на Ближнем Востоке

Конфликт на Украине привел к падению авторитета США на Ближнем Востоке, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Международный порядок в политической и финансовой сферах был разрушен, а именно он поддерживал гегемонию Штатов.

Одним из «неожиданных последствий» российской СВО стало разрушение «старого миропорядка, при котором США доминировали на Ближнем Востоке». По словам Джонсона, Штаты раньше негласно работали с Иорданией, Египтом и Саудовской Аравией, чтобы «сгладить ситуацию и развести враждующих по углам». Но теперь от их влияния мало что осталось.

«Теперь все иначе. Эти страны игнорируют США, говоря им, по сути, убираться вон», – сказал бывший сотрудник ЦРУ в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Во время недавней поездки по Ближнему Востоку госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден всю ночь ждать аудиенции у принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Запланированная на вечер встреча состоялась только утром.

Аналитики также назвали провальным визит президента США Джо Байдена в регион. Хозяин Белого дома получил сразу две «пощечины»: от короля Иордании Абдаллы II и главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Оба отказались встречаться с американским лидером.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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